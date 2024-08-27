У Vodafone розповіли про бонус, який надає можливіть користуватися інтернетом та отримувати "нагороду".

"Vodafone Bonus" користуватися дуже легко.

Про це повідомила пресслужба Vodafone у Фейсбук.

"Користуватися дууууже просто: ви, як і раніше, спілкуєтеся з друзями або юзаєте інтернет, а ми нараховуємо за це бонуси. 1 витрачена гривня = 1 бонус. А далі – найцікавіше!", - повідомив Vodafone.

Бонуси Vodafone можна обміняти на подарунки, а саме 1 або 5 Гб інтернету, 20 або 50 хв для дзвінків, знижки на пальне й автоцивілку, знижки в аптеках, знижки в ресторанах і ще багато цікавого.

У коментарях клієнти Vodafone поскаржились на проблеми, які у них виникли:

"Вже світло є а зв'язку нема? Це село Трипілля . Коли нарешті буде нормальний зв'язок?повна шкала а ні подзвонити ні інтернету нема.. повний бардак. Скільки заявок можна подавати?",

"Скажіть будьласка нахіба я плачу за моб.інтернет якщо він зникає при відключенні світла?".

У Vodafone відповіли:

"Ми розуміємо, як для всіх нас важливо отримувати якісні послуги, тому стабільність мережі - один з наших пріоритетів в роботі. Якщо виникають якісь складності, будь ласка, напишіть ваш номер телефону в приватні повідомлення групи. Разом спробуємо розібратися!".

Також у Vodafone поцікавились, "де саме помічаєте відсутність інтернету. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ситуацію у приватних повідомленнях нашої сторінки. Усе перевіримо і передамо інформацію фахівцям. Ми дотримуємося думки, що кожен клієнт повинен насолоджуватися якісними послугами, тому активно працюємо над цим, впроваджуючи нові технології та вдосконалюючи наявні!".

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