Пенсійні виплати часто доповнюються різними надбавками, такими як доплати за вік, місце проживання тощо. Однак іноді здається, що основна пенсійна сума залишається незмінною. Надбавки до пенсій зростають за досягнення певного віку, проте не завжди здається, що основна виплата збільшується. Про це повідомили у ПФУ.

Зазвичай надбавки до пенсії призначаються за наявність надлишкового стажу або при досягненні певного віку.

Наприклад, надбавки за віком надаються на 70, 75 і 80 роках і виплачуються щомісячно.

Розмір надбавок за віком наступний:

У 70 років — 300 гривень;

У 75 років — додатково 156 гривень, загальний розмір надбавки складає 456 гривень;

У 80 років — ще 114 гривень, загальний розмір надбавки становить 570 гривень.

Додатково, у 73 роки встановлюється доплата в розмірі 300 гривень, яка не переглядалася.

Варто зауважити, що ці надбавки до пенсії призначені для осіб, чия основна виплата менша ніж 10 340,35 гривень. Якщо пенсійна виплата трохи менша за цю суму, наприклад, 10 040 гривень, то максимальна надбавка навіть у 80 років складатиме 300 гривень. Таким чином, ці доплати лише підвищують виплату до максимально допустимого рівня, але не перевищують його. Тому може здаватися, що основна пенсійна сума не зростає.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть втратити прожитковий мінімум.

Як писала Politeka, українські пенсіонери можуть отримувати більші виплати, названо головну умову.

Також Politeka повідомляла, в ПФУ попередили, що потрібно терміново зробити.