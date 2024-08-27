Документ було включено до порядку денного парламенту на початку лютого, тому народні депутати можуть розглянути його у будь-який час.

В Україні планують запровадити штрафи за перевищення допустимого рівня шуму. Сума штрафу може становити 17 000 гривень, а за повторне порушення вона зросте до 34 000 гривень. Відповідний законопроєкт №9564 подано до Верховної Ради.

Документ було включено до порядку денного парламенту на початку лютого, тож народні депутати можуть розглянути його в будь-який час.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що запровадження штрафів необхідне через те, що деякі водії встановлюють на своїх автомобілях обладнання, яке суттєво збільшує шум роботи двигуна. Це:

порушує "тишу та спокій громадян";

викликає соціальне незадоволення.

Особливо загострює ситуацію те, що під час воєнного стану такі шумові звуки можуть нагадувати звуки ворожих безпілотників, що створює ілюзію авіаційної та ракетної загрози, відволікаючи таким чином Збройні сили та правоохоронців.

Згідно з законопроєктом, за порушення правил шумового режиму планується введення штрафів і можливе позбавлення права керування транспортним засобом. Зокрема:

За перше порушення передбачений штраф у розмірі 17 000 гривень.

За повторне порушення штраф становитиме 34 000 гривень, і можливо позбавлення права керування транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців.

Проте, право на управління може не бути відібране. Законопроєкт також передбачає, що за повторне порушення можливо обмежитися лише штрафом.

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