В Україні пенсіонери можуть отримати додаткові виплати, але не всі мають на них право. Розмір соціальної допомоги залежить від трудового стажу, стану здоров’я та інших факторів. Про це повідомили у ПФУ.

Особи пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть скористатися можливістю отримання тимчасової державної допомоги.

Для отримання такої підтримки необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту та подати заяву разом із відповідним пакетом документів.

Одинокі пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду через проблеми зі здоров'ям, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Для цього потрібно подати заяву та документи, що підтверджують погіршення стану здоров'я, до відповідних органів.

Нагадаємо, пенсіонери з пенсією до 3 250 гривень мають право на автоматичну надбавку від ООН. Щоб отримати цю доплату, потрібно проживати в зонах потенційних або активних бойових дій, не отримувати виплат для внутрішньо переміщених осіб та допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Міністерство соціальної політики повідомило українцям також, що в рамках цього проєкту до кінця року понад 470 тисяч пенсіонерів отримають додаткові виплати.

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Як писала Politeka, українські пенсіонери можуть отримувати більші виплати, названо головну умову.

Також Politeka повідомляла, в ПФУ попередили, що потрібно терміново зробити.