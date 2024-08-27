На великому порталі пошуку роботи з'явилися спеціальні розділи з вакансіями, що передбачають бронювання співробітників.

В умовах загальної мобілізації українці все частіше шукають роботу в компаніях, які можуть забронювати своїх співробітників. У відповідь на дефіцит працівників деякі роботодавці пропонують зарплату до 30 тисяч гривень, а іноді навіть значно більше — до 70 тисяч гривень. Найбільший попит спостерігається на робочі спеціальності.

На великому порталі з пошуку роботи з'явилися спеціальні розділи з вакансіями, які передбачають бронювання співробітників. Це дозволяє роботодавцям залучати кадри на позиції, де існує нестача робочих рук.

Найбільше вакансій із бронюванням пропонуються в наступних галузях:

Робочі спеціальності та виробництво — 2079 вакансій станом на 22 серпня;

Логістика та склади — 887 вакансій;

Медицина та фармацевтика — 698 вакансій;

Адміністрування та керівництво середньої ланки — 658 вакансій;

Роздрібна торгівля — 642 вакансії.

Хоча формальне економічне бронювання в Україні ще не запроваджено, ряд компаній, не обов'язково з оборонної сфери, вже використовують його альтернативи.

Для бронювання працівника підприємству потрібно відповідати одночасно трьом з семи критеріїв, встановлених Міністерством економіки:

Загальна сума сплачених податків і зборів за попередній рік перевищує 1,5 млн євро (близько 59,34 млн грн). Обсяг надходжень валюти, окрім кредитів та позичок, за попередній рік перевищує 32 млн євро. Підприємство входить до списку державних компаній, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки. Підприємство має важливе значення для економіки або задоволення потреб територіальної громади (за критеріями галузевих міністерств чи органів місцевого самоврядування). Відсутність заборгованості по ЄСВ. Розмір середньої зарплати на підприємстві перевищує середню зарплату в регіоні за четвертий квартал 2021 року. Підприємство є резидентом "Дія.Сіті".

Джерело: OBOZ.UA.

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