В умовах загальної мобілізації українці все частіше шукають роботу в компаніях, які можуть забронювати своїх співробітників. У відповідь на дефіцит працівників деякі роботодавці пропонують зарплату до 30 тисяч гривень, а іноді навіть значно більше — до 70 тисяч гривень. Найбільший попит спостерігається на робочі спеціальності.
На великому порталі з пошуку роботи з'явилися спеціальні розділи з вакансіями, які передбачають бронювання співробітників. Це дозволяє роботодавцям залучати кадри на позиції, де існує нестача робочих рук.
Найбільше вакансій із бронюванням пропонуються в наступних галузях:
- Робочі спеціальності та виробництво — 2079 вакансій станом на 22 серпня;
- Логістика та склади — 887 вакансій;
- Медицина та фармацевтика — 698 вакансій;
- Адміністрування та керівництво середньої ланки — 658 вакансій;
- Роздрібна торгівля — 642 вакансії.
Хоча формальне економічне бронювання в Україні ще не запроваджено, ряд компаній, не обов'язково з оборонної сфери, вже використовують його альтернативи.
Для бронювання працівника підприємству потрібно відповідати одночасно трьом з семи критеріїв, встановлених Міністерством економіки:
- Загальна сума сплачених податків і зборів за попередній рік перевищує 1,5 млн євро (близько 59,34 млн грн).
- Обсяг надходжень валюти, окрім кредитів та позичок, за попередній рік перевищує 32 млн євро.
- Підприємство входить до списку державних компаній, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки.
- Підприємство має важливе значення для економіки або задоволення потреб територіальної громади (за критеріями галузевих міністерств чи органів місцевого самоврядування).
- Відсутність заборгованості по ЄСВ.
- Розмір середньої зарплати на підприємстві перевищує середню зарплату в регіоні за четвертий квартал 2021 року.
- Підприємство є резидентом "Дія.Сіті".
Джерело: OBOZ.UA.
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