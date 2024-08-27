Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла, що дію поточного тарифу на світло для українців визначено.

З 1 вересня українці знову платитимуть за електроенергію за попереднім тарифом — 4,32 грн за кіловат-годину. Нинішня ціна залишиться незмінною на тривалий період. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що дію поточного тарифу на електроенергію для українців, який складає 4,32 грн за кіловат-годину, буде збережено до кінця квітня 2025 року. Вона зазначила, що тарифи не будуть змінюватися протягом цього періоду.

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив цю інформацію, підкресливши, що тариф закріплено постановою уряду. За його словами, відповідно до Постанови № 632, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін до 30 квітня 2025 року, тобто до завершення опалювального сезону 2024/25 року.

Протягом року з травня 2023-го по травень 2024-го тарифи на комунальні послуги в Україні зросли в середньому на 18,6%.

При цьому електроенергія подорожчала на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг залишилася без змін. За даними Держстату, окрім електроенергії, також відбулося підвищення вартості таких послуг:

управління багатоквартирними будинками – на 9%;

утримання та ремонт житла – на 4%;

прибирання сміття – на 3,1%.

Джерело: OBOZ.UA

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