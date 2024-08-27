Щоденний гороскоп на 27 серпня те, що має залишитися, залишиться.

Овен

21 березня – 19 квітня

Хтось може зникнути з вашого життя сьогодні, на краще чи на гірше. Вони можуть переїхати або дружба може розпастись, але в будь-якому випадку краще залишити минуле. Незалежно від того, чи знайдете ви тверде завершення або станете жертвою поступового дрейфу, дозвольте цій людині рухатися далі і дозвольте вашому розуму утримувати простір для себе, коли він піде. Вам не потрібно поспішати, щоб закрити порожнечу, яку він залишив. Згодом задоволення прийде природним чином.

Телець

20 квітня-20 травня

Щось рухає вас до всього свіжого і нового прямо зараз, що є хорошим способом уникнути деяких важких спогадів. Можливо, хтось намагається повернути вас у минуле за допомогою негативних пліток про людей, яких ви знаєте, або спогадів про погані часи. Не дозволяйте їм тягнути вас донизу! У вас є можливості веселитися в сьогоденні, так що скористайтеся ними і не озирайтесь на речі, які ви не можете змінити.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Особистісні зміни можуть раптово стати помітними для вас зараз - можливо, ви недавно відпустили метафоричну частину себе або буквальний об'єкт, який був великою частиною вашої юності. Пам'ятайте, що рух вперед не означає, що ви не більше. Ми всі ростемо і міняємось щодня; це просто важко усвідомити, тому що це відбувається так поступово. Якщо ви помітили, що більше не резонуєте зі старим аспектом себе, це нормально відпустити його.

Рак

21 червня-22 липня

Наддосягнення не завжди є тим, чим його уявляють, особливо сьогодні. Ви можете відчувати тиск від себе або інших, щоб зробити більше, ніж ви реально можете зробити за той час, який у вас є. Будьте чесні з собою та оточуючими щодо того, що ви дійсно можете зробити прямо зараз, та відповідним чином встановлюйте свої очікування. Ви відчуєте себе краще, коли плануватимете завдання, які ви дійсно зможете виконати, і ці добрі почуття можуть перенестись у завтрашній день.

Лев

23 липня – 22 серпня

Ви можете відчути спокусу спотворити правду, щоб виставити себе чи когось іншого трохи краще, але навіть безневинна брехня погано позначиться на оповідача. Будьте максимально чесні сьогодні! Якщо ви не можете сказати нічого доброго, можливо вам взагалі не захочеться нічого говорити. Краще промовчати, ніж щось вигадувати, та інші оцінять вашу чесність. До того ж, людина, з якою ви кажете, може вже знати правду.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Робота або інші обов'язки можуть здатися вам надто важкими в даний момент, а ті ж старі види, які ви звикли бачити щодня, можуть пригнічувати вас. Можливо, настав час змінити обстановку! Вирвавшись із рутини і провівши деякий час на природі, ви зможете повернути собі весняний настрій. Навіть якщо це буде просто похід в парк або поїздка красивою частиною міста, знайдіть візуальне натхнення, щоб прогнати нудьгу.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Почніть сьогодні з чогось, що духовно резонує з вами. Це чудовий час, щоб стати трохи суворішим у тому, як ви проводите свій день — направте цю дисципліну на творчий чи духовний сплеск зростання — це саме те, що потрібно. Ви можете брати уроки музики, вивчати інструменти для медитації або займатися садівництвом та обробляти землю руками. Що б це не було, це може дійсно допомогти вам поєднатися зі своїм внутрішнім «я».

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

На вас може чекати соціальний стимул. Можливо, вам захочеться сховатися в приміщенні або зосередитися на роботі прямо зараз, але ви можете згаяти дійсно гарний час, якщо зробите це. Якщо друзі запрошують вас кудись або вам на очі трапляється афіша заходу, не втрачайте шансу трохи причепуритися та поспілкуватися. Життя коротке! Незалежно від того, чи знаходите ви можливість випадково чи навмисно виділяєте для неї час, швидше за все, буде корисно зустрітися з друзями.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Хтось у вашій групі може спробувати сьогодні вийти за свої рамки, і вам, можливо, доведеться стежити за тим, щоб вони не створювали тріщин чи розривів у параметрах, які допомагають вам почуватись у безпеці. Навіть якщо ви зазвичай вважаєте за краще переконатися, що всі інші ладнають і веселяться, іноді за рахунок власного комфорту, ваше щастя також важливо. Включіть себе у своє коло спілкування, але не соромтеся бути твердими у своїх межах!

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Сьогодні у вас великий потенціал для успіху, але він багато в чому залежить від вашої здатності розуміти, коли веселощі мають закінчитися і настає час відповідальності. На щастя, ви, швидше за все, добре розумієте, як бути відповідальним, але не будьте настільки суворими до себе, щоб у результаті не отримати ніяких веселощів. Суцільна робота та відсутність розваг зроблять день нудним, і вам, ймовірно, потрібно підзарядити свої батареї веселощів прямо зараз! Знайдіть баланс між надійністю та відволіканням.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Люди, з якими ви зараз зустрічаєтеся, можуть бачити вас більш відкритим, ніж ви зазвичай буваєте. Хоча нормально відкриватися новим людям у вашому житті, якщо ви почуваєтеся комфортно, вам не обов'язково ділитися чимось, що ви хотіли б зберегти в таємниці. Не соромтеся ставити їм більше запитань у відповідь. Це може допомогти вам обом зрозуміти, чи хочете ви продовжувати впізнавати один одного чи ні, без необхідності будь-кому з вас розкривати все про себе.

Риби

19 лютого-20 березня

Минуле - це повторювана тема для вас зараз. Озирніться на свої старі соціальні групи — дружба, яка вже витримала випробування часом, мабуть, варто продовження. Це чудовий день, щоб знову зібрати початкову команду! Зустріч з людьми, які знають вас багато років, чи то особисто, чи в мережі, може принести вам велику користь. Зробіть усе можливе, щоб ця дружба тривала багато років.

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