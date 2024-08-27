Дізнайтеся, як правильно доглядати за малиною наприкінці сезону, щоб підвищити врожайність і забезпечити здоровий ріст кущів на наступний рік.

Кінець сезону малини – це важливий період, коли потрібно правильно доглядати за малиною. Якщо ваші кущі вже завершили плодоношення, настав час приділити їм увагу. Далі розповімо, як правильно доглядати за малиною, щоб забезпечити високий врожай наступного року.

Рекомендації щодо догляду

На дачах часто вирощують звичайну малину, яка не є ремонтантною, і вона потребує обрізки. Однак не всі пагони слід видаляти. Щоб ефективно доглядати за малиною, необхідно оглянути кущі на наявність одерев’янілих гілок – їх потрібно вирізати під корінь, оскільки вони старі і не принесуть доброго врожаю наступного сезону.

Зелені пагони варто залишити, але зверніть увагу на їхній стан. Якщо на зелених пагонах помітні ознаки грибкових захворювань або темні плями, їх також слід обрізати. Це важливий аспект, коли ви плануєте правильно доглядати за малиною.

Підживлення

Після завершення плодоношення та обрізки малинові кущі потребують підживлення. Рекомендується використати сульфат калію у розрахунку 2 столові ложки на 10 літрів води, поливати по вологому ґрунту. Цей етап також є частиною того, як доглядати за малиною, щоб вона залишалася здоровою і плодоносною.

Крім того, необхідно внести суперфосфат – по 2 столові ложки на квадратний метр. Після цього розпушіть ґрунт неглибоко, щоб не пошкодити коріння. Перед настанням холодів важливо доглядати за малиною, обробивши кущі бордоською рідиною для профілактики грибкових захворювань.

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