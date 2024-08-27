Одним із поширених порушень є перехід дороги на червоний сигнал світлофора – за це можна потрапити на грошовий штраф.

Пішоходи, як і всі учасники дорожнього руху, повинні дотримуватися правил безпеки. Одним з поширених порушень є перехід дороги на червоний сигнал світлофора.

Пішоходів можуть оштрафувати за такі порушення:

Вихід на проїзну частину без упевненості в відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху.

Раптовий вихід на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід.

Допуск дітей дошкільного віку на проїзну частину без нагляду дорослих.

Перехід дороги поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях з огородженням.

Затримка і зупинка на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху.

Рух по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, окрім пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

Перехід дороги на заборонений сигнал світлофора.

Згідно з частиною першою статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходи несуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху, зокрема за непокору сигналам регулювання дорожнього руху, перехід дороги у невстановлених місцях або перед наближаючимися транспортними засобами, а також за інші порушення ПДР. Згідно з цією статтею, за порушення передбачено штраф у розмірі 255 гривень.

Згідно з частиною третьою статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходи, які порушують правила дорожнього руху у стані сп'яніння, можуть бути оштрафовані на 680 гривень. У 2023 році поліція зафіксувала 3 741 випадок таких порушень.

Частина четверта цієї ж статті передбачає відповідальність за порушення ПДР, що створюють аварійну ситуацію. За такі дії передбачено штраф у розмірі 850 гривень або виконання від 20 до 40 годин громадських робіт. У 2023 році поліція виявила 128 таких випадків.

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