Пішоходи, як і всі учасники дорожнього руху, повинні дотримуватися правил безпеки. Одним з поширених порушень є перехід дороги на червоний сигнал світлофора.
Пішоходів можуть оштрафувати за такі порушення:
- Вихід на проїзну частину без упевненості в відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху.
- Раптовий вихід на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід.
- Допуск дітей дошкільного віку на проїзну частину без нагляду дорослих.
- Перехід дороги поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях з огородженням.
- Затримка і зупинка на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху.
- Рух по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, окрім пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.
- Перехід дороги на заборонений сигнал світлофора.
Згідно з частиною першою статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходи несуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху, зокрема за непокору сигналам регулювання дорожнього руху, перехід дороги у невстановлених місцях або перед наближаючимися транспортними засобами, а також за інші порушення ПДР. Згідно з цією статтею, за порушення передбачено штраф у розмірі 255 гривень.
Згідно з частиною третьою статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходи, які порушують правила дорожнього руху у стані сп'яніння, можуть бути оштрафовані на 680 гривень. У 2023 році поліція зафіксувала 3 741 випадок таких порушень.
Частина четверта цієї ж статті передбачає відповідальність за порушення ПДР, що створюють аварійну ситуацію. За такі дії передбачено штраф у розмірі 850 гривень або виконання від 20 до 40 годин громадських робіт. У 2023 році поліція виявила 128 таких випадків.
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