Все почалося з посту бойового медика 35-ї бригади морської піхоти Петра Коноплі, який опублікував у Facebook відео, на якому показав стіни своєї палати.

Останнім часом у суспільстві обговорюють ситуацію навколо одеської психіатричної лікарні №2, де лікуються, зокрема, військові. Гаряча дискусія виникла через умови перебування пацієнтів та якість харчування. Вже довелося втрутитися Міністерству охорони здоров'я, представництву уповноваженого з прав людини в області та Одеській обласній військовій адміністрації.

Все почалося з посту бойового медика 35-ї бригади морської піхоти Петра Коноплі, який опублікував у Facebook відео, на якому показав стіни своєї палати, вкриті пліснявою, і розкритикував якість їжі в лікарні.

Військовий, який сам є одеситом, описав умови в одеській психіатричній лікарні №2 як нелюдські. У своєму відео він показав запліснявілі стіни палати, погані умови і незадовільне харчування, яке на його думку є справжньою "гидотою". Чоловік також розповів, що в жодному іншому лікувальному закладі, де він перебував, таких жахливих умов не було.

Він закликав користувачів поширити його відео та оголосив голодування. Військовий продемонстрував свою палату з облупленими стінами і пліснявою, а також розповів про відсутність овочів та фруктів у харчуванні: "У нас немає овочів, фруктів. Нас годують просто гидотою перевареною — з самих дешевих продуктів. Ми перебуваємо в дуже хрінових умовах. У нас тут облізлі стіни, грибок, і я не збираюся це терпіти".

Керівник лікарні Станіслав Серветський пояснив ситуацію тим, що заклад не пристосований для лікування військових, ні за кількістю ліжко-місць, ні за специфікою харчування. Він також вказав на проблеми з фінансуванням та нестачу персоналу.

Серветський пояснив, що приготування їжі для психічно хворих пацієнтів має свої особливості через прийом ними певних лікарських препаратів. "Пацієнти часто втрачають ковтальний рефлекс через медикаменти, тому їжа повинна бути спеціально приготована. Вона пропарюється або проварюється, каші перетираються до стану пюре, а м'ясо перемелюється", — зазначив він.

Крім того, розповідає Серветський, цивільні лікарні і лікарні для військових відрізняються за рівнем фінансування.

У Міністерстві охорони здоров'я того ж дня оголосили, що розбираються із ситуацією. Комісія вивчає факти, які озвучив військовий. Вона також має з'ясувати, чому пацієнтів одразу не розмістили в приміщеннях лікарні "із належними умовами".

До психіатричної лікарні також прибули представниця уповноваженого Верховної Ради з прав людини в області Марія Попова та перший заступник Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов.

Марія Попова висловила свою рішучу критику, зазначивши, що побачене не витримує жодної критики. "Ця кухня, це просто якийсь жах. В принципі, слова людини, яка виклала відео, підтверджуються. І підтверджуються вони не тільки словами військовослужбовців, а і тим що ми побачили" — сказала вона.

Олександр Харлов, у свою чергу, зазначив, що фінансування закладу дійсно обмежене, і зазначив, що вартість щоденного харчування для військових наразі становить лише 100 гривень.

Керівниця патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова підтверджує, що це є поширеною проблемою для лікарень, що перебувають на балансі територіальних громад.

"Моя служба бачила не один і не два такі заклади... Одеська обласна рада могла б відмовитися від кількох клумб, заміни асфальту чи премій апарату, але вона мала б відремонтувати всі заклади охорони здоров’я" — зазначила вона.

Джерело: ВВС.

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