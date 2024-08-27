27 серпня в Україні буде спекотна погода, максимальна температура повітря становитиме +30+35 градусів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Телеграм.
У південних областях країни температура повітря буде високою, проте чи не найнижчою в Україні - прогнозується протягом дня +27+31 градус.
Дощі в більшості регаонів України малоймовірні, але в південній частині локальний циклон над Чорним морем може викликати місцями грозові дощі.
27 серпня погода в Києві буде ясною та без опадів. У Львові вранці буде ясна погода, протягом дня похмуро, опадів не очікується.
У Харкові теж буде сонячна погода, без опадів. В Одесі хмарно, але опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві — +32 вдень та +22 вночі. У Львові — +30 вдень та +20 вночі. У Харкові — +32 вдень та +21 вночі. В Одесі — +30 вдень та +25 вночі.
Послаблення спеки в Україні поступово розпочнеться з 2-3 вересня.
2 вересня на День Знань у більшості областей України буде спека, на сході - сильна спека, в західних областях вже буле відчутне похолодання.
Народні традиції на 27 серпня, серед наших предків було чимало прикмет на цей день, зокрема дивилися, який день, якщо зранку туман — значить скоро будуть зливи.
Якщо пізно з'явилися квіти на горобині — це до теплої осені, бачите багато жолудів, то зима буде холодною і суворою.
Останні новини України:
Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.
Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.
Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.