Щоб правильно підготувати смородину до зими, потрібно врахувати кілька важливих аспектів. Підготовка смородинового куща до зимового періоду не обмежується тільки внесенням добрив, мульчуванням та створенням укриттів. Щоб ефективно підготувати смородину до зими, необхідно також провести профілактичну обробку від шкідників. Не варто сподіватися, що шкідники загинуть самі протягом зими або ж їх можна буде знищити весняною обробкою. Тому підготувати смородину до зими правильно означає проводити обробку восени.

Чому це важливо

При догляді за смородиною слід враховувати основних ворогів — кліщів, попелиць та інших комах. Крім шкідників, варто також звернути увагу на можливі захворювання, такі як борошниста роса, різні плямистості, мозаїка та сіра гнилизна. Тому підготувати смородину до зими правильно включає в себе боротьбу не тільки з шкідниками, але і з потенційними хворобами рослин.

Обробка

Обробку потрібно проводити тільки після обрізки та інших необхідних процедур. Важливо знати про захворювання, які не підлягають лікуванню; в таких випадках краще видалити уражений кущ. Восени можна використовувати більш концентровані розчини, ніж навесні. Для обприскування рекомендуються бордоська суміш, препарати Батрайдер, Аліот та інші. На відміну від народних засобів, ці препарати надійні, довготривалі та ефективні, що допомагає зміцнити імунітет рослини і забезпечити правильну підготовку смородини до зими.