Офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що мобілізація осіб з 18 років є обґрунтованою.

Офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що мобілізація з 18 років є доцільною, оскільки молоді солдати є найбільш ефективними у бойових умовах.

Офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що мобілізація осіб з 18 років є обґрунтованою. На його думку, молоді солдати демонструють найкращі результати в бойових умовах.

"Цей ресурс є найефективнішим. Верхній поріг – до 45. Зрозуміло, що старші люди менше слідкують за своїм фізичним здоров’ям, не ходять до спортзалу. Аж раптом на нього одягають бронежилет, амуніцію і кажуть, що потрібно пройти 10 кілометрів. Він зробить це гірше за молодого, нехай навіть непідготовленого фізично хлопця. Якщо молодий зазнає травми, то швидше відновиться – це закони біології. Ще один аспект стосується навчання – молодого легше навчити. Крім того, це займе менше часу, адже він запам’ятовуватиме швидше" – пояснює офіцер.

Євгеній "Гром" Громадський підкреслює, що таким чином українська армія зможе швидше сформувати висококваліфікований особовий склад, що підвищить її ефективність і швидкість реакції в умовах війни.

Нагадаємо, граничний вік перебування особи на військовій службі встановлено частиною 1 статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Частина друга цієї ж статті встановлює, що військовослужбовець, який має високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ним посаді, визнаний військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, може бути залишений на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років, але виключно на прохання такого військовослужбовця.



Джерело: LB.ua.

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