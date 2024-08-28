У Київстар повідомили, що українці мають "особливий зв'язок".

Привітання опублікувала пресслужба Київстар у Фейсбук.

"Бо єдність — наша сила Підтримуємо ЗСУ та віримо в Україну! З Днем Незалежності", - йдеться у привітанні.

Проте у коментарях клієнти Київстар вказали на проблеми, з якими ім довелося зіштовшнутись:

"моя мама 12 серпня поповнила рахунок на 150 грн за своїм тарифом, сьогодні їй прийшло смс, що через 3 дні їй треба знову поповнювати рахунок, це як? не занадто жирно платити вашій конторі, при тому, що ви не може забезпечити людей у селі нормальним зв'язком протягом всього свого існування, а зараз так взагалі там проблема у людей зі зв'язком, він зник навіть там де раніше був і у вас ще вистачає нахабства людям підвищувати вартість на ваші хр**ові послуги", - скаржиться користувачка мережі, на що у Київстар відповіли:

"поповнювати рахунок ви можете в будь-який день, смс лише нагадує про планову дату списання за тариф. З якими складнощами у роботі зв’язку зіштовхнулися? напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення ваш рахунок та деталі для перевірки".

Також ще одна клієнтка Київстар поділилась схожою проблемою:

"Дуууже розчарована послугами і тарифами від Київстар. Поповнила рахунок вчора, а сьогодні прийшла SMS, щоб ще поповнити рахунок на 105 грн... Ви що думаєте, що мені щотижня дають по 2725 пенсії...ні - тільки раз в місяць!

Думаю, що багато пенсіонерів відмовиться від ваших послуг, бо користуються телефонами без інтернету. Не хочу платити за те, чим не користуюся!".

У Київстар відповіли: "напишіть свій номер і деталі ситуації в особисті повідомлення, перевіримо чому так сталося".

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