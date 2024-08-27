Минулого тижня курс валют демонстрував обмежені коливання. На міжбанківському ринку котирування курсів рухалися в обидва боки.

Банкірка Анна Золотько зазначила, що на початку тижня максимальні котирування досягли 41,40 гривні за долар у понеділок. Наприкінці четверга та на початку п’ятниці курс знизився до мінімальних значень – 41,20 гривні за долар. Також вона пояснила, як вплине початок навчального року на курс долара.

"Стабілізація курсу на міжбанку впродовж останніх тижнів призвела до відчутного послаблення попиту на готівковому ринку, через що вартість долару залишалася майже незмінною, перебуваючи у вузькому діапазоні 41,40 – 41,50 гривень за долар", - повідомила Золотько.

За даними НБУ, протягом останніх двох тижнів серпня спостерігається значне скорочення чистої купівлі валюти населенням. У липні середній тижневий показник купівлі валюти складав близько 250 мільйонів доларів.

Зокрема, у період з 12 по 16 серпня різниця між обсягом проданої та купленої іноземної валюти зменшилася до 130 мільйонів доларів на користь купівлі. Подібна тенденція зберігалася і минулого тижня. Це свідчить про зменшення девальваційних очікувань серед українців на фоні стабілізації валютного курсу.

Цього тижня банкірка прогнозує, що тенденції на валютному ринку залишаться стабільними. На міжбанківському ринку можливе деяке збільшення коливань курсу, але готівковий ринок, ймовірно, реагуватиме на ці зміни менш чутливо. Наприкінці тижня, у зв'язку з початком виплат зарплат, може спостерігатися незначне подорожчання долара.

Джерело: 24 Канал.

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