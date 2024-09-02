Український уряд продовжив пільговий тариф на газ для населення і тепловиробників до травня 2025 року, що дозволить зберегти ціни на опалення на рівні минулого сезону.

Український уряд встановив пільговий тариф на природний газ для населення і тепловиробників, який діятиме до травня 2025 року.

Про це розповів народний депутат Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики. За його словами, уряд вирішив продовжити спеціальні зобов'язання щодо ціни на газ до кінця наступного опалювального сезону.

На даний момент спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз" щодо цін на газ для населення та тепловиробників, що діяли до 31 серпня, були такими: 7,96 гривні за кубометр для населення і 7,42 гривні за кубометр для теплокомуненерго.

Гетманцев зазначив, що "Нафтогаз" постачає газ для 12,4 мільйона споживачів, що складає 98% ринку. Він також відзначив, що ринкові ціни на газ вже значно вищі: у серпні середня ціна становила 13,05 гривні за кубометр, а на вересень вона зросла до 13,77 гривні.

Ціни на газ в Європі також перебувають на високих рівнях, і наближення зими традиційно веде до їх зростання. Гетманцев пояснив, що продовження спеціальних зобов'язань дозволить громадянам платити за газ стільки ж, скільки і минулого сезону, а тепловиробникам — зберегти свої тарифи до травня наступного року.

Політик підкреслив, що уряд розуміє важливість підтримки населення в складний зимовий період, особливо враховуючи втрати в генерації і ризики, що залишаються.

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