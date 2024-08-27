Стало відомо, за що і кому доведеться платити більше та які ще зміни нас чекають у вересні.

Перший місяць осені не стане винятком у ряді щомісячних змін у законодавстві України, які вплинуть на тарифи на комунальні послуги, розміри пенсій та соціальних виплат. Вересень 2024 року принесе підвищення деяких податків та тарифів, спрощення процесу отримання паспортів за кордоном, а також ряд інших змін, які вплинуть на життя українців.

Тарифи на комунальні послуги у вересні 2024 року

У вересні 2024 року більшість побутових споживачів не відчують змін у тарифах на електроенергію та газ. Проте вартість водопостачання може підлягати коригуванню в окремих випадках.

Тарифи на електроенергію в Україні у вересні

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення зріс з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Ця ціна залишиться незмінною до кінця квітня 2025 року, отже, у вересні 2024 року вартість електроенергії буде складати 4,32 грн/кВт-год.

Для споживачів з двозонним лічильником тариф на електроенергію в нічний час становитиме 2,16 грн/кВт-год.

Тарифи на газ в Україні у вересні 2024 року

У вересні 2024 року вартість газу для побутових споживачів, що обслуговуються компанією "Нафтогаз", залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Для споживачів інших постачальників ціна газу коливатиметься від 7,70 до 9,90 грн за кубометр. Наразі більшість українських домогосподарств (98% або 12 мільйонів) отримують газ від "Нафтогазу".

Тарифи на водопостачання в Україні у вересні 2024 року

З 1 вересня 2024 року у Виноградівській громаді Закарпаття вступають в силу нові тарифи на водопостачання. Тариф на централізоване водопостачання становитиме 28,00 грн за кубометр з ПДВ, а на централізоване водовідведення — 29,80 грн за кубометр з ПДВ.

Також з 1 вересня 2024 року будуть запроваджені нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у Київській області. Тариф для комунального підприємства "Гореничі", яке підпорядковане Білогородській сільській раді Бучанського району, буде перераховано. Для населення тариф на централізоване водовідведення складатиме 34,16 грн за кубометр з ПДВ, а для бюджетних установ та інших споживачів — 53,45 грн за кубометр.

Підвищення акцизів на пальне в Україні у вересні 2024 року

З 1 вересня 2024 року уряд планує підвищити акцизні податки на різні види пального, що може спричинити зростання цін на автозаправних станціях. Акциз на бензин збільшиться з 242,6 євро до 271,7 євро за тисячу літрів, на дизельне пальне — з 177,6 євро до 215,7 євро, а на автогаз — з 55,6 євро до 59,2 євро.

За прогнозами Національного банку України, ціни на пальне можуть зрости більше ніж на 9% до кінця року. Законодавці вважають, що підвищення акцизів допоможе зменшити дефіцит державного бюджету.

Податок на нові автомобілі у вересні 2024 року

З вересня 2024 року також очікується підвищення вартості нових автомобілів через запровадження військового збору у розмірі 15% від їхньої ціни при першій реєстрації.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив необхідність збору потребою в збільшенні фінансування секторів безпеки та оборони України. Однак деякі автодилери прогнозують значне зниження обсягів продажів нових автомобілів у зв'язку з цим нововведенням.

Зміни в "Укрзалізниці": новий сайт та тарифна політика

З 1 вересня 2024 року старий сайт "Укрзалізниці" (booking.uz.gov.ua) буде закритий. Придбання та резервування квитків тепер будуть доступні через новий портал і мобільний додаток "Укрзалізниці", а також через сторонні сервіси. При переході на стару адресу автоматично відкриватиметься нова версія сайту, проте доступ до старого ресурсу зберігатиметься.

Окрім того, "Укрзалізниця" впроваджує нову тарифну модель для пасажирських перевезень, яка стосуватиметься як СВ, так і "Інтерсіті+". Заплановані зміни включають помірне щорічне підвищення базових тарифів з урахуванням інфляції або встановлення цін залежно від популярності рейсів і часу доби.

Зміни в тарифах "Київстар"

З 1 вересня 2024 року "Київстар" оновлює свої тарифи. Зміни торкнуться як сплачених наперед, так і контрактних тарифів, зокрема:

LOVE UA База

LOVE UA Контракт

LOVE UA Світло 2023

LOVE UA Світло 2023 з Суперсилою Економія

Максимальний безлім 2019 року

Хоча вартість тарифів буде змінена, деталі ще не розкриті.

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