Тепле літо може свідчити про морозну зиму, але експерти запевняють, що зима 2024-2025, ймовірно, буде помірною з чергуванням морозів і потеплінь.

Останні роки дарували нам м'які зими без значних морозів. Проте передбачити точний характер зимової погоди на 100% неможливо. Експерти вважають, що глобальне потепління впливає як на літню, так і на зимову погоду, тому надмірні морози не є неминучими. Водночас комунальники, які мають багаторічний досвід, переконані, що погода має циклічний характер і після кількох років помірних зим можуть знову прийти сильні морози і снігопади.

Грудень

Температура в грудні по всій Україні буде в межах норми. Сніг очікується на початку місяця, але через підвищені температури він, швидше за все, зміниться на дощі та сильний вітер, особливо в південних областях. Перше похолодання і сніг можуть прийти ближче до Різдва, що дає шанс відзначити Новорічні свята в атмосфері снігу та веселощів.

Січень

У другій декаді січня морози посиляться, але не рівномірно по всій території. Це похолодання триватиме близько 10 днів, після чого знову очікуються температурні коливання: чергування потеплінь і морозів. У західних областях температура може опускатися до -18°-20°C. Ймовірно, це буде останній холодний період цієї зими, оскільки січень зазвичай є найхолоднішим місяцем року.

Лютий

Лютий розпочнеться потеплінням, і під ногами буде мокро. Середина місяця принесе знову снігопади та зниження температури, що викличе ожеледицю, яка посилиться рвучким вітром. Синоптики не виключають можливості ще кількох снігопадів наприкінці лютого, але загалом погода буде спокійною і малопроблемною.

Джерело: Retail Holding

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