Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 9 листопада, отже, питання відстрочок, оновлення даних та штрафів лишається актуальним - крім того, починається навчальний рік, і питання військового обліку важливе як для студентів.

Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 9 листопада, підтримано нові правила щодо відстрочок та обліку. Стало відомо, якою буде мобілізація у вересні.

1. Усі 16-річні громадяни України чоловічої статі зобов'язані стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Невиконання цього обов'язку матиме юридичні наслідки.

У разі невиконання облікових вимог юнаками, адміністративний штраф буде накладено на батьків або опікунів. Розмір штрафу залежить від конкретних обставин.

Поки юнакам не виповниться 18 років, відсутність на військовому обліку не перешкоджає виїзду за кордон. Однак після досягнення повноліття ситуація зміниться, і виконання цього обов'язку стане обов'язковим для подальших дій.

2. У серпні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який змінює правила надання відстрочки від мобілізації. Тепер чоловіки, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти на війні, також можуть отримати відстрочку.

Раніше від мобілізації звільняли чоловіків, у яких загинули або зникли безвісти на війні повнорідні родичі, але не поширювали це правило на неповнорідних братів чи сестер. Наразі це питання врегульоване новим законом.

Однак, є категорії, які не мають права на відстрочку:

Студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формах;

Студенти та аспіранти, що здобувають другу або третю вищу освіту;

Багатодітні чоловіки з боргами по аліментах;

Особи, які доглядають за чоловіком або дружиною з інвалідністю III групи;

Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою чи зниклою безвісти та не відбуває покарання;

Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім'ї для догляду;

Працівники підприємств, установ і організацій Міністерства оборони;

Особи зі статусом "обмежено придатний", оскільки ця категорія скасована;

Чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими (військовозобов'язані, що отримали свідоцтва про I та II групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні повторно пройти медичний огляд).

Таким чином, представники цих категорій можуть бути мобілізовані вже у вересні.

3.Повістки у вересні: у вересні 2024 року вступає в силу закон про мобілізацію, прийнятий у травні, який визначає нові правила вручення повісток. Згідно з новими нормами, повістки можуть вручатися як у громадських місцях, так і за місцем проживання військовозобов'язаного, а також надсилатися рекомендованим листом з описом вмісту. Повістка вважається отриманою навіть у випадку, якщо особа не забрала її з пошти.

Документ також уточнює, що повістки, які формуються через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (включаючи роздруковані версії), мають таку ж юридичну силу, як і ті, що оформлені на офіційному бланку. Повістка повинна бути підписана особисто керівником ТЦК та засвідчена гербовою печаткою.

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