Зловмисника взято під варту без права внесення застави - йому загрожує до 12 років в'язниці.

СБУ затримала у Харкові інформатора фсб. Служба безпеки України попередила нові спроби російської розвідки отримати актуальну інформацію про оборону Харкова. Під час спецоперації в обласному центрі було затримано агента ФСБ, який шпигував за українськими військовими. Деталі повідомили у СБУ.

Підозрюваний намагався зібрати і передати окупантам координати позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, які забезпечують захист повітряного простору Харкова. Крім того, він також виявляв місця розташування фортифікаційних споруд і найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

Отримані геолокації планувалося використовувати для нанесення повітряних ударів з застосуванням керованих авіабомб і ракетного озброєння.

Згідно з даними слідства, затриманим інформатором РФ виявився місцевий водій, що працював в одній з мереж продуктових магазинів Харківщини.

Фігурант виконував ворожі завдання, об'їжджаючи місто під виглядом вантажних перевезень на службовому автомобілі, приховано фіксуючи розташування українських військових позицій. Після проведення розвідки він позначав потенційні цілі на Google Maps, створював детальні описи і надсилав інформацію своєму російському куратору через месенджер.

Служба безпеки України вчасно виявила та затримала ворожого інформатора. Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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