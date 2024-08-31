Щоб отримати соковиту, смачну і корисну моркву, важливо правильно підгодувати моркву. Ось кілька народних методів, які допоможуть вам ефективно підгодувати моркву навіть без використання сучасних мінеральних добрив:

Пташиний послід. Це відмінний варіант, щоб підгодувати моркву на ранніх стадіях її росту. Пташиний послід багатий на необхідні рослинам елементи. Для приготування розчину послід потрібно розбавити водою в співвідношенні 1/10, настоювати добу, потім ще раз розбавити у такій самій пропорції. Готовий розчин використовуйте для підживлення ґрунту між рядами моркви. Настій з бур’янів. Бур’яни містять багато азоту і калію, що допомагає підгодувати моркву. Для приготування настою листя бур’янів заливають гарячою водою на 3/4 ємності. Ємність ставлять на сонце і залишають до припинення пінення (2-3 тижні), періодично перемішуючи. Щоб нейтралізувати неприємний запах полину, можна додати настій валеріани. Готовий настій розбавляють водою в співвідношенні 1/10 і використовують для обприскування сходів моркви, тим самим підгодувавши її. Зола. Зола є чудовим способом підгодувати моркву, завдяки вмісту натрію, калію і магнію. Її можна використовувати двома способами: Розсипати золу по 250 г на 1 м² розпушеного ґрунту і полити водою.

Розвести 100 г золи в 10 л води, настояти до наступного дня і поливати сходи моркви під корінь, уникати попадання на листя.

Поливи та обприскування для підживлення моркви краще проводити в прохолодну безвітряну погоду або рано вранці та ввечері в жарку погоду, щоб уникнути стресу для рослин і зменшити ризик захворювань.

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