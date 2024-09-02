Сьогодні ми навчимося приготувати французькі булочки бріош — класичний вид випічки, який шеф Володимир Ярославський рекомендує для бургерів та хотдогів. Цей рецепт обов'язково варто спробувати!

Що таке бріош?

Це французькі булочки, що вирізняються своєю пишністю та ніжністю. За традиційною технологією, тісто для бріошів має підходити тривалий час. Спочатку його замішують як звичайне дріжджове, дають піднятися, а потім зупиняють процес ферментації охолодженням. У холоді тісто витримують добу, після чого формують у невеликі форми. Завдяки цьому булочки виходять високими та повітряними. Щоб не витрачати багато часу, ви можете приготувати французькі булочки бріош за спрощеним рецептом від шефа Ярославського.

Як приготувати французькі булочки бріош?

Нагрійте молоко до 35 °C і налийте його у велику миску. Додайте 15 г цукру, 70 г борошна і сухі дріжджі. Перемішайте віничком і накрийте миску рушником. Залиште на 20–30 хвилин при кімнатній температурі, щоб дріжджі активувалися і суміш почала пінитися. Додайте 2 яйця, решту борошна та сіль. Замісіть гладке, нелипке тісто. Додайте нарізане холодне масло і замішуйте, поки масло повністю не вмішається в тісто. Накрийте тісто рушником і дайте йому добре піднятися. Коли тісто підніметься, розділіть його на шматочки по 90–100 г і сформуйте круглі булочки для бургерів та овальні для хотдогів. Викладіть сформовані булочки у форми і дайте їм підійти у теплому місці, щоб вони збільшилися приблизно в 3,5 рази. Збовтайте залишене яйце виделкою і змастіть булочки за допомогою пензлика. Випікайте бріоші при 190 °C протягом 15 хвилин. Для найкращого результату використовуйте режим верхнього нагріву з конвекцією. Рекомендується також поставити на нижній рівень духовки пательню з водою, щоб булочки вийшли особливо ніжними та пишними.

Важливо: Щоб приготувати французькі булочки бріош успішно, важливо використовувати якісні дріжджі. Найкраще підходять щойно відкриті сухі дріжджі. Якщо ви використовуєте свіжі дріжджі, візьміть 30 г. Щоб тісто добре підійшло, помістіть його у теплу духовку, поруч поставте сотейник з окропом для створення оптимальних умов.

Завдяки цьому рецепту ви зможете легко приготувати французькі булочки бріош, які стануть відмінною основою для бургерів і хотдогів або просто смачним доповненням до вашого столу.

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