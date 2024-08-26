Київська перепічка – один з найулюбленіших вуличних смаколиків у столиці, і за нею часто стоять у довгих чергах. Але чому б не спробувати приготувати київську перепічку вдома? Разом з відомим шеф-кухарем Володимиром Ярославським ми дізнаємося, як приготувати київську перепічку власноруч!
Володимир Ярославський, український шеф-кухар, ресторатор та суддя «МастерШеф. Професіонали»-4 на СТБ, поділився простим і смачним рецептом, щоб кожен зміг приготувати київську перепічку вдома.
«Це дуже простий рецепт, без заварювання та яєць», – зазначає Володимир.
Рецепт київської перепічки від шеф-кухаря:
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У теплій воді (до 38 °C) розчиніть цукор і дріжджі. Для активації сухих дріжджів залиште їх на 15–17 хвилин. Це важливий етап, щоб переконатися, що дріжджі працюють. Потім додайте просіяне борошно, сіль і замісіть тісто. Володимиру знадобилося 520 г борошна, щоб отримати м’яке тісто, яке трохи прилипає до рук. Вам може знадобитися більше борошна залежно від його якості. Залиште тісто у теплому місці на годину для підйому.
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Сосиски слід дістати заздалегідь, щоб вони досягли кімнатної температури. Тісто обімніть і розділіть на 13–14 шматочків по 70 г кожен. Для пиріжків використовуйте по 50–60 г на одиницю. Надайте шматочкам тіста прямокутної форми, обгорніть ними сосиски і добре защипніть краї, як у вареників. Знову залиште сформовані вироби в теплому місці, щоб вони збільшилися в 2,5 рази. Це дозволить вам правильно приготувати київську перепічку.
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Тим часом нагрійте олію до 180 °C. Якщо у вас немає термометра, перевірте температуру, кинувши шматочок тіста в олію – він повинен смажитися правильно. Обережно викладайте перепічку в олію і смажте приблизно по 1 хвилині з кожного боку до золотистої скоринки.
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Готову перепічку викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. Смачного!
Кілька корисних порад:
- Викладайте сформовані перепічки на маленькі шматочки пергаменту – це спрощує їх переміщення у фритюр.
- Не робіть тісто занадто рідким, адже воно буде прилипати і вбирати багато жиру під час смаження.
- Дуже густе тісто не буде пухким і соковитим.
- Обов'язково дайте тісту добре піднятися перед смаженням.
- Температура на кухні повинна бути вище 25 °C, без протягів. Можна використати духовку зі склянкою окропу для створення ідеальних умов, щоб правильно приготувати київську перепічку.
Дотримуючись цих порад, ви зможете ідеально приготувати київську перепічку вдома!
Джерело: Володимир Ярославський
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