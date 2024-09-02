Дізнайтеся, як приготувати форшмак за простим і смачним рецептом від шефа Володимира Ярославського, який стане зіркою вашого столу.

Ви вже намагалися приготувати форшмак? Якщо ще не знайшли ідеальний рецепт, ось докладний і простий варіант від шефа Володимира Ярославського, який обов’язково вам сподобається!

Форшмак — це одна з найулюбленіших закусок на святковому столі нашої Одеси. Хоча страва виглядає простою, приготування форшмака має свої секрети. Шеф Володимир Ярославський знайшов ідеальні пропорції для приготування форшмака, який вразить своїм смаком.

Як приготувати форшмак: рецепт

Очистіть оселедець від кісточок. Помийте яблуко, очистіть його і наріжте часточками. Очистіть варені яйця і розріжте їх на половинки. Очистіть цибулю і наріжте грубими шматочками.

Усі підготовлені інгредієнти разом із м’якушом хліба помістіть у м’ясорубку і перемеліть.

Додайте до меленого фаршу сіль і перець за смаком. Для додаткової пікантності можна додати краплю соку лимона або винного оцту. Перекладіть отриману масу в сервірувальну страву і посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Щоб приготувати форшмак, краще використовувати злегка черствілий хліб, наприклад, учорашній. Хліб може бути як сірим, так і білим — на ваш смак. Головне, щоб у страву додавався лише м’якуш без скоринки.

Якщо хліб надто черствий, розмочіть його в невеликій кількості молока (1-2 ст. л).

Щоб досягти найкращого результату приготування форшмака, кладіть усі інгредієнти в м’ясорубку одночасно. Це забезпечить рівномірне змішування продуктів під час подрібнення, що допоможе вам приготувати форшмак бездоганно.

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