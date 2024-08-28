В Україні з 2025 року посиляться вимоги для виходу на пенсію у 60 років. Це рішення було ухвалене ще в 2017 році. Згідно з цим вимоги до стажу посилюватимуться до 2028 року. Подробиці повідомили у ПФУ.

У 2025 році для того, щоб вийти на пенсію у віці 60 років, потрібно мати не менше 32 років трудового стажу (в 2024 році вимога становитиме 31 рік). Крім того, норма стажу для виходу на пенсію у 63 роки зросте з 21 року до 22 років.

В Україні, для виходу на пенсію у 65 років достатньо мати лише 15 років стажу. Важливо відзначити, що в Україні не підвищили пенсійний вік, що дозволяє українцям виходити на пенсію раніше, ніж у більшості європейських країн.

Проте, через низьку тривалість життя після досягнення 60 років, українці отримують пенсію на відносно короткий період. Згідно з даними ОЕСР за 2021 рік, середня тривалість життя українців після 60 років складає близько 10 років. Жінки живуть до 74,4 року, що майже на 10 років більше, ніж середній вік життя чоловіків.

Між 2019 і 2023 роками частка людей, які виходять на пенсію до 60 років, зменшилась з 25% до 11%. Водночас, кількість пенсіонерів, які почали отримувати пенсію після 60 років, зросла з 0,5% до 14%. Це пов'язано з підвищенням вимог до стажу.

Згідно зі звітом, ситуація в Україні, де кількість пенсіонерів і платників внесків майже зрівнялася, є незвичною у порівнянні з країнами ОЕСР, де зазвичай кількість працюючих значно перевищує кількість пенсіонерів.

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