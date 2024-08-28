До масованої російської атаки не планувалося введення значних обмежень електропостачання до кінця жовтня.

Через масштабну комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України 26 серпня та 27 серпня "Укренерго" буде змушене внести зміни в плани підготовки до зими 2024-2025 років. Ці корективи, на жаль, не обіцяють поліпшення для енергосистеми.

Про це після обстрілу заявив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко на брифінгу в "Медіацентрі — Україна".

Бойко зазначив, що наразі триває підрахунок наслідків обстрілу. Як тільки цифри будуть визначені, українці отримають відповідну інформацію.

Він пояснив, що екстрені відключення електроенергії в Україні викликані обмеженням потужностей, зокрема на атомних електростанціях. Ці заходи можуть бути як прямими наслідками пошкоджень, так і превентивними заходами.

Посадовець підкреслив, що до атаки не планувалося введення значних обмежень електропостачання до кінця жовтня.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак "мінус", і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими", – додав Бойко.

Посадовець зазначив, що наразі важко оцінити, як саме обстріл вплине на відновлення енергосистеми та можливість забезпечення безперебійного постачання електрики для населення. Однак тепер стало очевидно, що питання експорту електроенергії, яке планувалося минулого тижня, було зняте з порядку денного.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.