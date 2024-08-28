Коли вона поверталася додому, на неї напав п'яний сусід, який відпочивав біля її будинку в компанії родини та друга.

На дружину выйськового напали посеред вулиці у Дніпрі. Про це жертва нападу, активістка Леся Волобуєва повідомила на своїй сторінці в Instagram. На відео видно, як зловмисник валить жертву не землю та завдає їй ударів руками та ногами.

Леся Волобуєва, дружина військового, який наразі перебуває в лікарні після важкого поранення і тимчасово не може самостійно пересуватися, активно підтримує мітинги на захист військовополонених і кампанії "Гроші на ЗСУ".

9 серпня, коли вона поверталася додому, на неї напав п'яний сусід, який відпочивав біля її будинку в компанії родини та друга. Він жорстоко побив жінку руками і ногами. Наразі нападник затриманий і перебуває під вартою.

"Під час судових засідань він поводить себе зухвало і вважає себе невинним, а свідки з його сторони дають хибні показання, хоча є відео з камер спостережень, де все чітко і ясно видно", — пише постраждала.

Нагадаємо також, що правоохоронці затримали ще три групи російських агентів, які підпалювали автомобілі військових. Вони діяли у різних містах України.

У прифронтовому місті Дніпро затримано ще трьох осіб, які спалили п’ять автівок українських військових. Для вчинення підпалів окупанти дистанційно завербували молодиків, які шукали "легких грошей" у Телеграм-каналах.

Зазначається, що за вказівкою російських спецслужб чоловіки спочатку розвідували локації, а потім підпалювали авто та знімали це на відео.

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