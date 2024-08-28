Розмір соціальної пенсії перевіряється та перераховується, з урахуванням змін доходу та майнового стану родини.

Соціальна пенсія призначається пенсіонерам, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання стандартної пенсії. Про це повідомили більш детально у прес-службі ВРУ.

Як функціонує соціальна пенсія: Соціальна пенсія розраховується індивідуально. Її сума дорівнює різниці між актуальним прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців.

Перевірка розміру соціальної пенсії проводиться кожні шість місяців, при цьому враховуються зміни у доходах та майновому стані особи. На сьогодні прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 гривню. Якщо середньомісячний дохід сім'ї перевищує цю суму, соціальна пенсія не призначається.

Максимальний розмір соціальної пенсії не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб, який наразі дорівнює 3 028 гривням.

Необхідний стаж для виходу на пенсію залежить від віку особи. У 2024 році для отримання пенсії потрібно мати наступний стаж:

Для виходу на пенсію у 60 років – 31 рік стажу;

Для виходу на пенсію у 63 роки – 21 рік стажу;

Для виходу на пенсію у 65 років – 15 років стажу.

Варто також нагадати, що у наступні роки вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 і 63 роки будуть зростати.

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