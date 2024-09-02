Синоптики прогнозують у вересні в Україні комфортну температуру з поступовим зниженням та можливим бабиним літом у жовтні.

Погода у вересні в Україні обіцяє бути помірною та комфортною, згідно з прогнозами синоптиків. Початок місяця буде теплим, майже літнім, але згодом очікуються легкі дощі та поступове зниження температури.

Politeka розповість детальний прогноз погоди на вересень та, до чого варто бути готовими українцям.

Прогноз погоди на вересень в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич зазначив в інтерв'ю 24 каналу, що останній тиждень серпня в Україні буде сухим і спекотним. Це ж тепле повітря з Центральної Азії збережеться і на початку вересня. Зокрема, 1 вересня обіцяє бути без опадів, зі східним вітром зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +19...+24 °C, а вдень підніметься до +30...+35 °C. Наталія Голеня, завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру, відзначила, що вереснева погода зазвичай схожа на літню, а останні два десятиліття цей місяць був теплим і комфортним.

На півдні країни стабільно утримуватиметься температура близько +20 °C, середньодобові показники коливатимуться між +15...+17°C. У гірських районах буде прохолодніше — від +9 до +15 °C.

Коли прийде бабине літо та як довго воно триватиме?

За словами метеоролога Наталії Голені, бабине літо традиційно очікується у жовтні, проте його тривалість наразі спрогнозувати важко — це може бути як три дні, так і десять.

Погода у вересні в містах України

Київ: У першій половині вересня в столиці буде тепло і комфортно, з температурою вдень від +13 до +24 °C. Друга половина місяця принесе більше опадів та зниження температури до +7...+18 °C.

Львів: У вересні в місті буде тепло та сонячно, з незначними опадами на початку місяця. Температура коливатиметься в межах +12...+24 °C. З другої половини вересня прийде прохолодна та похмура погода.

Дніпро: Початок вересня у Дніпрі буде теплим та сонячним, з температурами від +12 до +25 °C. З другої половини місяця збільшиться кількість хмарних днів і температура трохи знизиться.

Харків: Вересень у Харкові почнеться теплою погодою, хоча небо буде хмарним. У першій половині місяця температура буде комфортною — від +13 до +24 °C. У другій половині вересня опади стануть частішими, а температура почне поступово знижуватись.

Джерело: Новини.LIVE

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