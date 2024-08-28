В Україні планують впровадити нову пенсійну систему з накопичувальними рахунками, яка набуде чинності з початку 2026 року і змінить підхід до розрахунку пенсій.

В Україні планують змінити систему пенсійних виплат, і це може суттєво вплинути на всіх, хто отримує або тільки планує отримувати пенсію.

Що саме зміниться

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що новий закон, який має змінити систему пенсій, планують ухвалити на початку 2025 року. Самі ж зміни почнуть діяти з 2026 року.

Головна новина – це те, що держава хоче запровадити накопичувальну систему пенсій. Тобто, крім звичних виплат, кожен працюючий буде зобов'язаний відкладати частину своєї зарплати на майбутню пенсію. Цей законопроєкт вже пройшов перше читання, але його ще доопрацьовують.

Зверніть увагу! Оновлений законопроєкт мають подати до Верховної Ради у вересні 2024 року.

За словами міністра, реформа включатиме три основні частини:

Обов’язкова накопичувальна система: кожен працівник буде відкладати частину своєї зарплати на особистий пенсійний рахунок. Добровільна накопичувальна система: можна буде додатково відкладати гроші, щоб отримувати більшу пенсію в майбутньому. Солідарна система: як і раніше, виплати будуть фінансуватись за рахунок внесків працюючих людей.

Як будуть рахувати пенсії Пенсії нараховуватимуть за новою формулою. Основні показники – це ваш стаж і сума внесків, які ви сплатили. Ці показники будуть перетворюватися в бали, вартість яких становитиме 30% від середньої зарплати за рік.

Наприклад, якщо у вас 35 років стажу, ви можете розраховувати на пенсію у розмірі 30% від середньої зарплати. Якщо стаж від 15 років, то пенсія буде не меншою за третину мінімальної зарплати на момент виходу на пенсію.

Хоча солідарна система залишається основою, впровадження накопичувальної системи має допомогти знизити податкове навантаження на роботодавців і збільшити розмір майбутніх пенсій до 60% від мінімальної зарплати.

Джерело: Укрінформ

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