Україну чекає важка зима з великими перебоями в електропостачанні під час опалювального сезону, але критичними вони не будуть.

Якщо росія продовжить регулярно обстрілювати українську енергетичну систему восени, українцям доведеться жити з новими обмеженнями та графіками відключення світла. Про це попередив енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Він також розповів, скільки за песимістичним сценарієм, українці будуть сидіти без світла.

Геннадій Рябцев пояснив, що взимку, під час опалювального сезону, коли температура опускається нижче нуля, енергетична система може зазнати небалансу. Це призведе до впровадження графіків стабілізаційних відключень, які передбачатимуть три-чотири черги вимкнень світла.

Таким чином, енергетичний експерт очікує, що взимку впродовж доби електроенергія може бути відключена на приблизно 12 годин плюс-мінус ще дві години. Такий сценарій враховує прогнозований рівень небалансу в енергетичній системі, який може зрости у разі частіших атак на енергетичну інфраструктуру.

"Тому ніяких "блекаутів" чи "віялових відключень". Енергетики бісяться від цього словосполучення "віялові відключення". Тому що віялових вимкнень не буває. Бувають аварійні, екстрені, стабілізаційні, але ніяких віялових відключень. Тому так, буде дефіцит електричної енергії в опалювальному сезоні. Але він не буде більшим аніж той, що ми бачили в червні-липні цього року", - підкреслив Геннадій Рябцев.

Джерело: УНІАН.

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