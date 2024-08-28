Зараз зловмисник перебуває під вартою - йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського агента, який координував ракетно-дронові удари рф по Донеччині.

Як повідомили у СБУ, ворог намагався націлитися на військові шпиталі та інші медичні установи, де проходили лікування і реабілітацію українські захисники. Агресор також намагався з'ясувати розташування оперативних аеродромів у регіоні.

Для отримання координат для вогневого ураження російська розвідка завербувала мешканця Краматорська. Чоловік потрапив у поле зору окупантів через свої антиукраїнські коментарі в російських соціальних мережах.

Подальша комунікація між агентом і його російським куратором відбувалася через один із месенджерів, де обидва використовували вигадані нікнейми для приховування своїх справжніх імен.

Проте ці заходи конспірації виявилися неефективними. Служба безпеки України змогла встановити особи як російського куратора, так і його поплічника з Донеччини, а також поетапно задокументувала їхні злочинні дії.

З'ясувалося, що куратор надсилав агенту гугл-карти з позначками районів, що його цікавили. Агент наносив на карти розвіддані, додавав описи та пояснення, а потім передавав ці дані російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем проживання. У процесі затримання у нього вилучено телефон та комп’ютерну техніку, які використовувалися для спілкування з агресором.

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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