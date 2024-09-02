Фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть отримувати житлові субсидії, причому для спрощеної системи оподаткування застосовується спеціальний порядок обліку доходів, як пояснили у Пенсійному фонді України.

В Україні фізичні особи-підприємці (ФОП) мають право на отримання житлових субсидій, що дозволяє їм зменшити витрати на комунальні послуги. Для цього існує особливий порядок обліку їхніх доходів.

Як повідомляє офіційний сайт Пенсійного фонду України (ПФУ), спеціалісти роз’яснили, як обчислюються доходи фізичних осіб-підприємців при призначенні субсидій. Зокрема, для ФОП першої групи спрощеної системи оподаткування враховують розмір та період доходів, якщо вони подають заявку у вересні.

Згідно з інформацією ПФУ, для розрахунку житлової субсидії зазвичай беруть до уваги доходи за два квартали, що передують місяцю звернення. Тобто, якщо підприємець звертається у вересні, фахівці врахують доходи за перший та другий квартали поточного року.

Особливість для ФОП на спрощеній системі оподаткування полягає в тому, що для розрахунку субсидії не враховуються фактичні доходи, а береться лише фіксована сума. Так, для платників єдиного податку першої групи ця сума дорівнює одному розміру мінімальної зарплати.

ПФУ зазначає, що цей підхід застосовується незалежно від того, чи мав ФОП реальний дохід у зазначений період.

Вказаний підхід затверджений урядовою постановою від 22 липня 2020 року.

Фізична особа-підприємець (ФОП) є громадянином, який займається самостійною діяльністю на власний ризик з метою отримання прибутку.

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