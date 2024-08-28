Дізнайтеся, як приготувати смачні чорнично-вишневі оладки без молока та яєць, насолоджуючись їхнім яскравим кольором і ніжним смаком з легкою кислинкою.

Ці оладки вражають не лише своїм насиченим кольором, а й ніжним смаком з приємною кислинкою. Щоб приготувати оладки без молока та яєць, найкраще використовувати без запаху олію для замісу тіста.

Володимир Ярославський пропонує приготувати оладки без молока та яєць. Для цього ви можете скористатися кількома варіантами заміни яєць. Наприклад, одне яйце можна замінити на 1 чайну ложку харчової соди, змішану з 1 столовою ложкою оцту.

Якщо ви не уявляєте своє життя без домашньої випічки, але молоко та яйця відсутні, не біда. Ви все ще можете приготувати смачні ромові баби або яскравий морквяний пиріг, для яких також не потрібні молоко та яйця.

Для приготування наших чорнично-вишневих оладок без молока та яєць, автор рецепта використовує спеціальне кільце для смаження. Але ви можете обрати будь-який зручний метод для приготування оладок без молока та яєць.

Інгредієнти на 3 порції:

Чорниця – 100 г

Вишня – 100 г

Вода – 70 мл

Цукор – 35 г

Олія – 15 мл

Борошно – 140 г

Приготування:

Вийміть кісточки з вишні та помістіть її в блендер разом з чорницею. Додайте воду та замінник яєць, подрібніть до однорідної маси. Додайте цукор і олію, перемішайте, потім всипте просіяне борошно і знову перемішайте до отримання однорідного тіста. Смажте оладки без молока та яєць на невеликій кількості олії з обох боків на слабкому вогні. Будьте обережні при перевертанні, оскільки оладки дуже ніжні.

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