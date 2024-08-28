Частина українців має можливість отримати спеціальну фінансову допомогу від УВКБ ООН, за умови відповідності певним критеріям. Про допомогу повідомили у благодійному фонді "Право на захист".

Ця грошова допомога доступна для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто повернувся на своє постійне місце проживання після евакуації, якщо вони належать до вразливих категорій населення.

До вразливих родин, які можуть претендувати на спеціальну допомогу, відносяться:

Сім'ї, що мають одну чи кілька осіб з хронічними захворюваннями або інвалідністю.

Родини з одним батьком чи матір'ю, які виховують неповнолітніх дітей або доглядають за членами родини старше 55 років.

Сім'ї, що очолюються громадянами старше 55 років і мають дітей до 18 років.

Зверніть увагу, що грошова допомога доступна тільки внутрішньо переміщеним особам, які здійснили переміщення протягом останніх 6 місяців і не отримували допомогу від інших міжнародних організацій. Грошова допомога надається протягом 3 місяців, з щомісячною сумою у 3 600 гривень, що в загальному дорівнює 10 800 гривень.

Нагадаємо, пенсійні виплати часто доповнюються різними надбавками, такими як доплати за вік, місце проживання тощо. Однак іноді здається, що основна пенсійна сума залишається незмінною. Надбавки до пенсій зростають за досягнення певного віку, проте не завжди здається, що основна виплата збільшується.

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