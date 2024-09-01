Цю страву можна приготувати банош зі шкварками і на плиті, використовуючи відповідну каструлю. Для найкращого результату краще приготувати банош зі шкварками на жирній домашній сметані.
Банош зі шкварками має гірське походження і є класикою української кухні. Володимир Ярославський рекомендує приготувати банош зі шкварками на відкритому вогні, щоб отримати ще кращий смак.
Корисні поради:
- Для приготування баношу зі шкварками використовуйте дрібно змелену кукурудзяну крупу, щоб страва зварилася швидше.
- Не робіть банош зі шкварками надто густим, адже з часом він ще більше загусне.
- Якщо сметана для приготування баношу зі шкварками здається занадто жирною, розведіть її водою.
Також радимо приготувати банош зі шкварками разом з іншими стравами на відкритому вогні, такими як кулиш на свинині та бограч-гуляш — ці страви зможуть нагодувати 10 осіб.
Інгредієнти на 4 порції:
- Сметана 30% — 500 мл
- Вода — 500 мл
- Кукурудзяна крупа — 170 г
- Бринза — 150 г
- Свиняча грудинка — 200 г
- Сіль — за смаком
Приготування:
-
Налийте воду в казанок і доведіть до кипіння. Додайте сметану і трохи солі, добре перемішайте і доведіть до кипіння.
-
Поступово всипайте кукурудзяну крупу, постійно помішуючи лопаткою. Зменшіть вогонь і варіть кашу на повільному вогні, періодично помішуючи, протягом 15-20 хвилин.
-
Коли каша буде готова, зніміть казанок з вогню. Додайте натерту бринзу і доведіть до смаку сіллю. Накрийте і дайте каші настоятися.
-
Наріжте грудинку і обсмажте до золотистого кольору. Готові шкварки додайте в казанок з баношем. Подавайте банош зі шкварками з зеленню за смаком. Якщо ви не вживаєте м'ясо, можна приготувати банош зі шкварками з овочевою засмажкою.
Читайте також:
Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу
Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами
Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської