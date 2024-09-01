Спробуйте приготувати банош зі шкварками за рецептом Володимира Ярославського і насолоджуйтеся справжнім смаком української кухні на відкритому вогні.

Цю страву можна приготувати банош зі шкварками і на плиті, використовуючи відповідну каструлю. Для найкращого результату краще приготувати банош зі шкварками на жирній домашній сметані.

Банош зі шкварками має гірське походження і є класикою української кухні. Володимир Ярославський рекомендує приготувати банош зі шкварками на відкритому вогні, щоб отримати ще кращий смак.

Корисні поради:

Для приготування баношу зі шкварками використовуйте дрібно змелену кукурудзяну крупу, щоб страва зварилася швидше.

Не робіть банош зі шкварками надто густим, адже з часом він ще більше загусне.

Якщо сметана для приготування баношу зі шкварками здається занадто жирною, розведіть її водою.

Також радимо приготувати банош зі шкварками разом з іншими стравами на відкритому вогні, такими як кулиш на свинині та бограч-гуляш — ці страви зможуть нагодувати 10 осіб.

Інгредієнти на 4 порції:

Сметана 30% — 500 мл

Вода — 500 мл

Кукурудзяна крупа — 170 г

Бринза — 150 г

Свиняча грудинка — 200 г

Сіль — за смаком

Приготування:

Налийте воду в казанок і доведіть до кипіння. Додайте сметану і трохи солі, добре перемішайте і доведіть до кипіння. Поступово всипайте кукурудзяну крупу, постійно помішуючи лопаткою. Зменшіть вогонь і варіть кашу на повільному вогні, періодично помішуючи, протягом 15-20 хвилин. Коли каша буде готова, зніміть казанок з вогню. Додайте натерту бринзу і доведіть до смаку сіллю. Накрийте і дайте каші настоятися. Наріжте грудинку і обсмажте до золотистого кольору. Готові шкварки додайте в казанок з баношем. Подавайте банош зі шкварками з зеленню за смаком. Якщо ви не вживаєте м'ясо, можна приготувати банош зі шкварками з овочевою засмажкою.

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