Ось простий і смачний рецепт від Володимира Ярославського, як приготувати смачне домашнє морозиво, яке стане ідеальним десертом для будь-якої нагоди.

Шукаєте перевірений рецепт, як приготувати смачне домашнє морозиво? Володимир Ярославський, відомий шеф-кухар і суддя шоу «МастерШеф», має ідеальний варіант.

Цей десерт, який можна приготувати як смачне домашнє морозиво, нагадує італійське семіфредо. Однак в українській версії рецепту використовуються лише жовтки, тоді як традиційний семіфредо містить також яєчні білки.

До складу рецепту входить коньяк, який додається в кінці приготування для додаткового смаку, але його використання не є обов’язковим. Щоб приготувати смачне домашнє морозиво, необхідно заздалегідь охолодити вершки мінімум 12 годин. Рецепт дозволяє отримати півтора літра чудового морозива. Для різноманітності можна додати улюблені ягоди, фрукти, шоколад або горіхи.

Якщо ви не переносите лактозу, це не означає, що ви не можете приготувати смачне домашнє морозиво. Використовуйте цей простий рецепт для безлактозного варіанту.

Інгредієнти:

Жовтки курячі – 7 шт.

Вершки 33% – 350 г

Цукор – 100 г

Коньяк – 20 мл (за бажанням)

Для декору:

Волоські горіхи

Шоколад

Ягоди

Приготування:

Візьміть скляну або металеву миску, насипте цукор і додайте жовтки. Розмішайте вінчиком і помістіть на водяну баню. Готуйте, постійно помішуючи, до гарячого стану. Маса повинна загуснути, а цукор розчинитися. В кінці додайте коньяк. Дайте суміші трохи охолонути, накривши харчовою плівкою. Окремо охолодіть вершки і збийте їх до дуже щільної піни. Для кращого результату дайте вершкам постояти в холодильнику 24 години перед збиванням. Обережно змішайте збиті жовтки кімнатної температури з холодними вершками за допомогою вінчика або кондитерської лопатки. Застеліть форму плівкою, налийте в неї суміш і помістіть у морозилку на 6-8 годин або на ніч. Подавайте готове смачне домашнє морозиво з ягодами, фруктами, розтопленим шоколадом або подрібненими горіхами.

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