Військкомат наголошує, що чоловік відмовився виконати вимоги як поліції, так і працівників військового комісаріату.

Харківський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) приніс вибачення за некоректну і емоційну поведінку військовослужбовців групи оповіщення. У своєму зверненні центр також закликав до взаємоповаги. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківського ОТЦК у Facebook.

У військовому комісаріаті повідомили, що в соціальних мережах активно розповсюджується відео, яке зафіксувало частину конфлікту, що виник 26 серпня під час роботи групи оповіщення військовозобов'язаних у Харкові. Під час проведення оповіщення було виявлено громадянина, який при першій спробі контакту втік, але згодом був повторно знайдений в одному з районів Харкова.

Військкомат підкреслює, що чоловік відмовився виконати вимоги як поліції, так і працівників військового комісаріату.

"Він не надав на перевірку документи, натомість знову намагався вдатися до втечі", — кажуть у Центрі комплектування.

У військкоматі уточнили, що затриманого військовозобов'язаного було доставлено до ТЦК для перевірки особистих даних. З'ясувалося, що він є військовослужбовцем запасу, тому його направили на медичну комісію.

"Коментарі у соціальних мережах про начебто "затримання" групою оповіщення двірника не відповідають дійсності. Насправді цей громадянин намагався удавати з себе працівника житлово-комунальної сфери, можливо з метою "маскування" від групи оповіщення", — зазначили у військкоматі.

Водночас ТЦК вибачився за некоректну та емоційну поведінку військовослужбовців групи оповіщення.

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