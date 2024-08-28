Справу ще щодо трьох членів групи, які підозрюються в причетності до оборудки, слідство виділило в окреме кримінальне провадження.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування проти посадовців Держпродспоживслужби, які організували схему поборів з експортерів у рамках «зернового коридору». Обвинувальний акт вже направлено до суду. Подробиці повідомили у прес-службі ДБР.

На початку квітня 2024 року працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали п’ятьох співробітників Держпродспоживслужби з Одеської та Запорізької областей, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів. Ці документи були необхідні для експорту сільськогосподарської продукції, зокрема для оформлення актів обстеження ячменю та кукурудзи.

За попередніми оцінками, організатори схеми отримували щомісячно понад 160 тисяч доларів США.

Наразі двоє головних інспекторів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області обвинувачуються в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Справу щодо трьох інших членів групи, які також підозрюються у причетності до корупційної схеми, слідство виділило в окреме кримінальне провадження. Розслідування цього провадження триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

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