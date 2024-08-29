У 2024 році в Україні спостерігається різке зростання боргів по заробітній платі для українців.

У 2024 році в Україні зафіксовано понад 34 тисячі випадків заборгованості по заробітній платі, що торкнулося майже 2 тисяч компаній. Найбільша кількість боржників зареєстрована у Сумській області. Основними боржниками є державні підприємства та акціонерні товариства, які накопичили понад 60% загальної суми боргів.

Про це повідомили аналітики Опендатабот.

У 2024 році в Україні спостерігається різке зростання боргів по заробітній платі.

За даними Міністерства юстиції, станом на 6 серпня цього року зафіксовано понад 34 тисячі випадків заборгованості, які охоплюють майже 2 тисячі компаній. Цей тривожний показник свідчить про погіршення фінансового стану багатьох українських підприємств.

Зокрема, найбільша кількість боржників зареєстрована у Сумській області, де відкрито 5,6 тисяч проваджень — 16,4% від загальної кількості по Україні. Для порівняння, у Чернівецькій області таких випадків значно менше, що вказує на суттєві регіональні відмінності в економічній ситуації.

Ситуація з боргами по зарплаті погіршилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2021 році було зареєстровано 6,3 тисячі нових проваджень, але після вторгнення їх кількість зменшилася на 29%. Проте у 2023 році кількість проваджень знову зросла, збільшившись на 6,6% за рік. На початок серпня 2024 року заборгованість вже перевищила рівень минулого року на 7,1%.

Найбільшими боржниками є державні підприємства та акціонерні товариства, які відповідають за понад 33,8% і 28,8% усіх боргів відповідно. Товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) займають третє місце з 14,2% від загальної кількості проваджень. На дочірні та комунальні підприємства припадає 12,5% та 4,3% відповідно.

Серед найбільших боржників виділяється Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання, яке накопичило 4 071 провадження, що становить 11,8% від загальної кількості. До списку великих боржників також входять Полтавський облавтодор і Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння, кожен з яких має понад тисячу проваджень.

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