Після виходу на пенсію українці можуть розраховувати на підвищення своїх виплат від держави, зокрема через надбавки та доплати. Пенсіонери, які мають більше 30 років стажу до 65 років, гарантовано отримуватимуть не менше 40% від мінімальної заробітної плати. Про це повідомили у ПФУ.

На даний момент мінімальна зарплата в Україні складає 8 000 гривень, що встановлює мінімальний рівень пенсії на рівні 3 200 гривень. Однак фактичний розмір мінімальної пенсії дорівнює 3 370 гривень. Якщо пенсіонер отримує менше ніж 40% від мінімальної зарплати, йому автоматично нараховують доплату для досягнення цієї суми.

Додаткові виплати за віком: пенсіонери, які досягають 70 років, мають право на надбавки, розмір яких з часом збільшується:

Від 70 до 74 років – додаткові 300 гривень.

Від 75 до 79 років – додаткові 456 гривень.

Від 80 років і старше – додаткові 570 гривень.

Нагадаємо, що в Україні з 2025 року посиляться вимоги для виходу на пенсію у 60 років. Це рішення було ухвалене ще в 2017 році. Згідно з цим вимоги до стажу посилюватимуться до 2028 року.

У 2025 році для того, щоб вийти на пенсію у віці 60 років, потрібно мати не менше 32 років трудового стажу (в 2024 році вимога становитиме 31 рік). Крім того, норма стажу для виходу на пенсію у 63 роки зросте з 21 року до 22 років.

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Як писала Politeka, українські пенсіонери можуть отримувати більші виплати, названо головну умову.

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