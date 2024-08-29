"ПриватБанк" допустив несанкціоноване списання коштів - йдеться про суму у 250 тисяч гривень, частина з яких - кредитні

Клієнти державного банку "ПриватБанк" скаржаться на проблеми з системою безпеки, через що було здійснено несанкціоноване списання коштів. Зокрема, з рахунків було знято 250 тис. гривень, частина з яких є кредитними. Інформація про інцидент з’явилася на порталі "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанку" з Нікополя повідомив про несанкціоноване списання коштів у розмірі 250 тис. гривень, з яких 75 тис. гривень були зняті з кредитної картки.

За словами клієнта "ПриватБанку", на його картки було вчинено шахрайське списання 17 серпня 2024 року. Зокрема, 75 тис. гривень було знято з кредитної картки. Клієнт також зазначив, що не замовляв універсальну карту, яка була оформлена банком без його відома чи згоди. Крім того, кошти були зняті без попереднього повідомлення на телефон, який на момент інциденту був вимкнений. Клієнт просить повернути викрадені кошти.

Клієнт "ПриватБанку" підкреслив, що система оповіщення про шахрайське зняття коштів не спрацювала. Банк не надіслав повідомлення про фінансові операції та не запросив підтвердження транзакцій. У результаті, клієнту довелося самостійно зв'язуватися з банком та звертатися до кіберполіції для розв'язання ситуації.

Банк вибачився за ситуацію, зазначивши, що, незважаючи на їхні зусилля захистити клієнтів від шахраїв, фінустанова має обмежені можливості у вирішенні таких проблем.

"Пошук і затримання зловмисників, разом із проведенням розслідувань за випадками шахрайства є обов'язком правоохоронних органів та згідно із законодавством, знаходяться поза юрисдикцією банку. Водночас зауважимо, що правоохоронці можуть отримати всю необхідну інформацію за оформленим, відповідно до чинного законодавства, запитом", - додали у "ПриватБанку".

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