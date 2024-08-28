Так, наступного тижня погода в Україні зміниться.

Про це повідомила синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За словами синоптика, антициклон із північних широт забезпечуватиме погоду без опадів майже у всіх областях України.

Однак у південних областях на погоду впливатиме поле зниженого тиску над Чорним морем, на південному сході країни можуть бути короткочасні дощі.

"Перебудова" погоди в Україні очікується лише з 3 вересня.

"Ось тоді почнеться більш відчутне зниження температури. Температура повітря нарешті буде нижчою за +30, і в цілому температурні значення по країні зменшаться на 5 градусів, якщо порівнювати з поточним тижнем", - прогнозує Птуха.

28 серпня у Києві буде ясно без опадів. У Львові ясно, без опадів. У Харкові сонце рідко з'являтиметься через хмари, без опадів.

В Одесі похмуро, але надвечір проясниться, вранці очікується дощ із грозою.

Температура повітря в Києві - +31 вдень та +22 вночі. У Львові - +29 вдень та +18 вночі. У Харкові - +33 вдень та +23 вночі. В Одесі - +26 вдень та +23 вночі.

Народні прикмети на 28 серпня:

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде йти дощ.

Якщо на річці видно туман - до ясного дня, а якщо хмари на небі високо - значить погода буде сухою. Цього дня багато роси — буде сонячний день.

Джерело: NV.

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