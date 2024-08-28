Щоб ваші вишні радували рясним врожаєм, важливо знати, які живильні речовини їм потрібні. Ось три прості поради, які допоможуть вашим деревам бути здоровими та плодовитими:
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Калій та кальцій
Щоб вишні отримали все необхідне для росту, внесіть мінеральне добриво з високим вмістом калію та кальцію навколо стовбура дерева. Сверху можна присипати пісок. Вишні та черешні добре реагують на пісок, і це може допомогти покращити плодоношення. Досвідчені садівники стверджують, що пісок не тільки полегшує доступ повітря до коренів, але й запобігає багатьом проблемам з врожаєм.
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Скошена трава
Скошена трава – це ще один простий і ефективний спосіб підживлення. Ви можете просто розсипати її там, де вона була зібрана. Висохла трава містить сінну паличку, яка має антисептичні властивості і допомагає боротися з різними хворобами рослин. Це зручно і корисно, адже траву завжди легше використовувати прямо на місці.
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Перегній
Перегній – незамінний компонент для підживлення вишень. Він робить ґрунт більш пухким і повітропроникним, що покращує умови для коренів. Крім того, перегній постачає рослинам додаткові поживні речовини. Це простий спосіб забезпечити вишні всім необхідним для здорового росту.
Не забувайте про ці три компоненти, і ваші вишні віддячать вам щедрим врожаєм. Догляд за деревами – це інвестиція, яка приносить плоди!
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