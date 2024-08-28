Дізнайтеся, які три компоненти, які потрібно внести під вишню для багатого урожаю.

Щоб ваші вишні радували рясним врожаєм, важливо знати, які живильні речовини їм потрібні. Ось три прості поради, які допоможуть вашим деревам бути здоровими та плодовитими:

Калій та кальцій

Щоб вишні отримали все необхідне для росту, внесіть мінеральне добриво з високим вмістом калію та кальцію навколо стовбура дерева. Сверху можна присипати пісок. Вишні та черешні добре реагують на пісок, і це може допомогти покращити плодоношення. Досвідчені садівники стверджують, що пісок не тільки полегшує доступ повітря до коренів, але й запобігає багатьом проблемам з врожаєм. Скошена трава

Скошена трава – це ще один простий і ефективний спосіб підживлення. Ви можете просто розсипати її там, де вона була зібрана. Висохла трава містить сінну паличку, яка має антисептичні властивості і допомагає боротися з різними хворобами рослин. Це зручно і корисно, адже траву завжди легше використовувати прямо на місці. Перегній

Перегній – незамінний компонент для підживлення вишень. Він робить ґрунт більш пухким і повітропроникним, що покращує умови для коренів. Крім того, перегній постачає рослинам додаткові поживні речовини. Це простий спосіб забезпечити вишні всім необхідним для здорового росту.

Не забувайте про ці три компоненти, і ваші вишні віддячать вам щедрим врожаєм. Догляд за деревами – це інвестиція, яка приносить плоди!

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