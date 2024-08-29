Андрій Борисов свою вину не визнав і просив суд його виправдати, але суд був невблаганний.

Луцький міськрайонний суд виніс вирок Андрію Борисову за ухилення від мобілізації. Після проходження військово-лікарської комісії та отримання повістки для проходження служби, обвинувачений не з'явився у вказаний день до пункту збору. Про це йдеться у вироку суду.

Як зазначено у вироку суду, взимку 2024 року Андрій Борисов пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в Збройних Силах України. Йому була вручена повістка, за якою він мав прибути до пункту збору 14 січня для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Однак в зазначений день обвинувачений не з'явився на місце збору.

На суді Андрій Борисов не визнав свою вину. Він стверджував, що військово-лікарська комісія визнала його здоровим без необхідного медичного огляду. Обвинувачений також заявив, що його нібито примусили підписати заяву про бажання воювати добровольцем, після чого він звернувся до адвоката. Він додав, що не має військового квитка, оскільки був комісований у 2007-2011 роках, але попри це співробітники ТЦК вручили йому повістку. Борисов просив суд ухвалити виправдувальний вирок.

Згідно з матеріалами судової справи, травма, отримана обвинуваченим у 2012 році, не є підставою для відстрочки від мобілізації. Ні обвинувачений, ні його захисник не надали доказів, які б підтверджували інше.

Суддя Алла Полюшко визнала Андрія Борисова винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) і призначила покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному суді.

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