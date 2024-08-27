Національний банк України встановлює ліміт для переказів фізичних осіб "з картки на картку".

З 1 жовтня 2024 року НБУ на півроку встановлює ліміт для переказів фізичних осіб "з картки на картку", також відомі як P2P, C2С.

Про це стало відомо на сайті НБУ.

Цей ліміт у 150 000 гривен на місяць діє тільки на вихідні перекази по всіх рахунках клієнта, відкритих в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та особам, щомісячні доходи яких із підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

Крім того, у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та переказами юридичних осіб.

Нацбанк додав, що операції з реквізитів IBAN також не обмежуються.

До речі, НБУ скасував валютні обмеження для населення та волонтерів, нові правила набирають чинності з 11 липня 2024 року.

Так, Національний банк України вніс уточнення щодо норми на купівлю готівкової валюти за безготівкові кошти у гривні, фіксуючи її на рівні 100 тисяч гривень на день, що відповідає ліміту, що діє, на видачу готівки.

Це уточнення стосується лише операцій із безготівковими коштами.

НБУ розширив можливість фізичним особам повертати соціальні виплати, отримані в іноземній державі.

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