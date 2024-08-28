Щоб забезпечити довше плодоношення огіркових рослин і кращу якість врожаю, дотримуйтеся правил збору огірків.

Стебла огірків дуже чутливі, тому важливо дотримуватися певних правил при зборі врожаю. Це допоможе стеблам довше плодоносити, а огіркам краще зберігатися.

Ось кілька порад:

Збирайте огірки вранці. Не збирайте огірки в спеку посеред дня, оскільки під дією сонця плоди стають м’якими і швидко втрачають привабливий вигляд. Не тягніть огірки. Якщо ви тягнете за огірками, можна випадково пошкодити верхівку куща, що зробить рослину більш вразливою до хвороб. Це також може завдати шкоди кореневій системі. Не скручуйте стебла при зборі огірків. Скручування може призвести до перелому стебла, що негативно вплине на всю рослину.

Щоб правильно збирати огірки, підкладіть під плодоніжку вказівний палець, а великий палець поставте на верхівку плоду. Легко натисніть, і огірок відокремиться від рослини. Плодоніжка залишиться на гілочці, а огірок буде у ваших руках.

Дотримання цих простих правил допоможе вам ефективно збирати огірки і зберігати здоров'я рослин.

Цікаві факти про огірки:

Більше 95% огірка складається з води.

Огірки походять з підніжжя Гімалайських гір, де вони досі ростуть у дикій природі.

Огірки і дині мають спільних предків.

Історія огірків як харчового овоча налічує понад шість тисяч років.

В Еквадорі вирощують огірки, які досягають розміру кабачка.

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