Стебла огірків дуже чутливі, тому важливо дотримуватися певних правил при зборі врожаю. Це допоможе стеблам довше плодоносити, а огіркам краще зберігатися.
Ось кілька порад:
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Збирайте огірки вранці. Не збирайте огірки в спеку посеред дня, оскільки під дією сонця плоди стають м’якими і швидко втрачають привабливий вигляд.
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Не тягніть огірки. Якщо ви тягнете за огірками, можна випадково пошкодити верхівку куща, що зробить рослину більш вразливою до хвороб. Це також може завдати шкоди кореневій системі.
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Не скручуйте стебла при зборі огірків. Скручування може призвести до перелому стебла, що негативно вплине на всю рослину.
Щоб правильно збирати огірки, підкладіть під плодоніжку вказівний палець, а великий палець поставте на верхівку плоду. Легко натисніть, і огірок відокремиться від рослини. Плодоніжка залишиться на гілочці, а огірок буде у ваших руках.
Дотримання цих простих правил допоможе вам ефективно збирати огірки і зберігати здоров'я рослин.
Цікаві факти про огірки:
- Більше 95% огірка складається з води.
- Огірки походять з підніжжя Гімалайських гір, де вони досі ростуть у дикій природі.
- Огірки і дині мають спільних предків.
- Історія огірків як харчового овоча налічує понад шість тисяч років.
- В Еквадорі вирощують огірки, які досягають розміру кабачка.
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