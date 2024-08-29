Після масованого нападу рф 26 серпня в Україні виник дефіцит електроенергії, що спричинило відключення світла у споживачів. Однак найближчими днями ситуація значно покращиться, і до кінця тижня енергосистема України повернеться до стабільного стану, що був до обстрілу.

Прокоментував стан енергосистеми України директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він також зазначив, у яких областях ситуація зі світлом є найбільш складною.

"Вже протягом 3-4 днів наслідки вчорашнього обстрілу будуть сильно пом’якшені. Протягом тижня, я думаю, все повернеться приблизно до того режиму, який був до обстрілу. Але щоб повністю позбутись наслідків останньої атаки рф, це займе певний час, 5-6 тижнів щонайменше", – сказав експерт.

Експерт уточнив, що в Україні функціонує єдина енергосистема, тому ситуація з електропостачанням в основному є досить рівномірною по всіх регіонах. Зазвичай найбільші проблеми спостерігаються в Києві, Одесі та, зрозуміло, у Харкові. Однак, окрім прифронтових територій, інші регіони перебувають у більш-менш рівних умовах.

На його думку, восени відключень світла, якщо не буде нових атак РФ, не передбачається. Однак ситуація може змінитися з початком сильних морозів.

"Взимку, я думаю, відключення на 8-12 годин відбуватимуться за морозних умов практично постійно" – додав експерт.

Джерело: OBOZ.UA

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