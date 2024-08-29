Під час досудового розслідування працівники ДБР, у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції, провели детальний моніторинг способу життя правоохоронця.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Дніпропетровщини, який, обіймаючи керівні посади в правоохоронному органі, незаконно збагатився на понад 14 мільйонів гривень. Деталі повідомили у ДБР.

Минулого року фігурант справи був затриманий за вимагання 200 тисяч доларів США у будівельників, які виконували ремонт у його маєтку, що офіційно числився на його тещу. Після завершення робіт у будинку виникла пожежа через коротке замикання. Правоохоронець звинуватив робітників у збитках і вимагав відшкодування на суму 200 тисяч доларів США.

Під час досудового розслідування працівники ДБР, у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції, провели детальний моніторинг способу життя правоохоронця.

Виявилося, що в період з 2021 по 2022 роки він придбав земельну ділянку і розпочав будівництво приватного будинку, оформленого на тещу. Крім того, на тестя було зареєстровано позашляховик Porsche. Загальні витрати на ці активи склали понад 14 мільйонів гривень.

Однак у своїх деклараціях він не відобразив ці статки, зазначивши значно менші доходи.

Його звинувачують у набутті активів, вартість яких перевищує законні доходи на понад шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також у поданні недостовірних відомостей у декларації (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.