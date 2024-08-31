В Україні чоловіків із правом на відстрочку можуть мобілізувати через неналежне оформлення документів, пояснила юристка.

В Україні деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього необхідно звернутися до ТЦК та СП, подавши заяву та відповідний пакет документів. Однак, бувають випадки, коли громадян, які мають законні підстави для відстрочки, все одно можуть призвати на військову службу.

Юристка Аліна Охтень пояснила в Instagram, за яких умов це можливо.

За її словами, найчастіше це трапляється через те, що військовозобов'язаний, попри наявність підстав для відстрочки, не оформив її належним чином відповідно до вимог законодавства.

Аліна Охтень навела приклад рішення Верховного суду, згідно з яким, для реалізації права на відстрочку військовозобов'язаний громадянин має самостійно вживати активні дії: зібрати необхідні документи, які підтверджують його право на відстрочку, та звернутися до свого ТЦК, де він перебуває на обліку.

"Військовозобов'язаний повинен сам повідомити органи, де він стоїть на військовому обліку, про своє право на відстрочку, оскільки воно не виникає автоматично", — підкреслила юристка.

Вона також зазначила, що якщо громадянин не подав заяву та документи до ТЦК, установа вважає, що відстрочка відсутня, і така особа може бути мобілізована.

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